Жительница Фрунзенского района незаконно устроила кассиром мигрантку

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Во Фрунзенском районе Саратова было выявлено нарушение миграционного законодательства. О данном факте нам рассказали в отделе пропаганды регионального МВД.

В поле зрения специалистов по вопросам миграции попала местная жительница, которая фактически устроила кассиром женщину из ближнего зарубежья. Мигрантка работала на хозяйку с 1 ноября прошлого года. Последняя не представила в МВД сведения о заключении трудового договора с работницей.

В отношении саратовчанки составили протокол об административном правонарушении по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Провинившейся грозит штраф от 35 до 50 тысяч рублей. Как альтернатива - срок от 14 до 90 суток.