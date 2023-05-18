фото: пресс-служба мэрии

Лада Мокроусова поручила сверить данные объектов недвижимости. Об этом сообщает телеграм-канал главы города.

Мэр Саратова Лада Мокроусова провела совещание, в ходе которого поручила актуализировать информацию в реестре. Информация касается уточнения площади строений, вопросов захвата территорий общего пользования собственниками домов в частном секторе и других аспектов владения, так например, предоставлял ли владелец помещения сведения о завершении строительства.

Данную работу администрация будет проводить совместно региональным правительством, Управлением Росреестра и Налоговой службой. Выявление неучтенной недвижимости будет способствовать развитию экономики города и области.