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НовостиОбщество18 мая 2023 9:55

Лада Мокроусова поручила сверить данные объектов недвижимости

Цель данного мероприятия — поиск неучтенных объектов и захваченных территорий
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба мэрии

фото: пресс-служба мэрии

Лада Мокроусова поручила сверить данные объектов недвижимости. Об этом сообщает телеграм-канал главы города.

Мэр Саратова Лада Мокроусова провела совещание, в ходе которого поручила актуализировать информацию в реестре. Информация касается уточнения площади строений, вопросов захвата территорий общего пользования собственниками домов в частном секторе и других аспектов владения, так например, предоставлял ли владелец помещения сведения о завершении строительства.

Данную работу администрация будет проводить совместно региональным правительством, Управлением Росреестра и Налоговой службой. Выявление неучтенной недвижимости будет способствовать развитию экономики города и области.