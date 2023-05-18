В Саратове взлетели в цене лук и капуста

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Сегодня, 18 мая, Саратовстат опубликовал средние потребительские цены на продукты питания. За неделю сильно подорожал лук, теперь средняя стоимость достигает 66,8 рублей за килограмм.

В лидерах по стоимости оказалась и белокочанная капуста (более 38,3 рублей), удорожание составило 12,4 процентов.

Зато на 14 процентов снизились цены на огурцы, теперь килограмм одного из основных ингредиентов салата можно приобрести в среднем за 133 рубля.

По данным ведомства, средняя стоимость килограмма муки в Саратовской области составляет 44,8 рубля за килограмм, килограмм яблок стоит 86 рублей. За килограмм бананов придется отдать 111,4 рубля, а за килограмм соли - 12,6 рублей. Макароны стоят в среднем - 71,6 рубля за килограмм, шлифованный рис - 92,7 рубля, килограмм гречки - 66 рублей.

На некоторые продукты цена в Саратовской области выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Так, например, сметана в нашем регионе стоят 277,5 рубля за килограмм, тогда как в ПФО ее цена составляет 247,4 рубля.

Также довольно высокой остается средняя стоимость, по сравнению с общими показателями, в Саратовской области на колбасу - этот продукт у нас в среднем покупают за 567,7 рублей за килограмм, а в ПФО он стоит почти на 60 рублей дешевле.

Схожая ситуация со сливочным маслом. В нашем регионе оно на 77 рублей дороже, чем в ПФО. Его цена - 788 рубля за килограмм, тогда как средние показатели по федеральному округу составляют 711,8 рублей.