Более 300 тысяч саратовцев приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщает секретариат зампреда Правительства области Павла Мигачева

330 тысяч жителей Саратовской области проголосовали за скверы, набережные и парки на платформе za.gorodsreda.ru, рассказал заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв. Всероссийское голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ «Жилье и городская среда» стартовало 15 апреля.

На платформе размещены порядка 200 общественных территорий со всей области: центральные улицы, площади и парки. Жители выбирают территории, которые будут благоустроены в 2024 году в первую очередь.

«Голосование идет очень активно, что показывает интерес саратовцев к проекту. Уже превышен показатель прошлого года – в 2022 году в голосовании приняли участие 283 тысячи жителей. Для нас мнение горожан самое ценное, поэтому так важен голос каждого в выборе территорий для благоустройства. Как показала реализация нацпроекта в прошлые годы, наши жители не только отдают голос за обустройство детской, спортивной площадки или создание парка в том или ином месте, но и следят за самими работами, осуществляя таким образом общественный контроль, за что им огромное спасибо», - отметил зампред.

Голосование продлится до 31 мая.