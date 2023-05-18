В Пугачевском районе посеяно более 5,9 га яровой пшеницы

Фото: МинИнформ64 Z

К 18 мая весенний сев в Саратовской области выполнен на площади 1 804 тысяч га, что составляет 63 процента от плана. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства области.

Начальник управления сельского хозяйства администрации Пугачевского района Анна Одинокова рассказала, что в районе посеяно 5 879 га яровой пшеницы, 21 380 га ячменя, 460 га овса, 2 404 га гороха, 200 га чечевицы и 3 896 га нута.

Подсолнечника посеяно 22 048 га.

ООО «Заречное», к примеру, уже посеяло ячмень и яровую пшеницу в Пугачевском районе. Аграрии приступают к севу нута.

Зампред – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский рассказал, что при хорошей погоде яровой сев удастся завершить к 1 июня.

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