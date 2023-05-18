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До конца года в Питерке откроется поликлиника на 300 мест. Об этом сообщает региональный минздрав

Здание медицинского учреждения, в котором смогут регулярно обслуживаться 250 взрослых и 50 детей, уже оснастили отоплением и электричеством.

Сегодня, 18 мая, региональное министерство здравоохранения сообщило, что строительство данного объекта реализуется в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

На настоящий момент возведено само здание поликлиники, установлены опорные блоки, смонтирована котельная, подведена система отопления, выполнены монтажные работы системы отопления, электропроводки, мягкой кровли, частично выполнено утепление фасада здания, а также смонтирована наружная канализация.

Напомним, ранее в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин рассказал о том, что в текущем году в Саратовской области планируется завершить строительство трех поликлиник в Базарно-Карабулакском, Питерском и Гагаринском районах.