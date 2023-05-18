Саратовская мэрия срочно купит песок для пляжа на 2 миллиона рублей

Администрация города Саратова объявила о срочной закупке песка на обустройство городского пляжа. Контракт размещен на портале мэрии.

Заказчиком выступила Дирекция парков и скверов города Саратова. Конкурс был объявлен накануне. Сегодня подведут его итоги.

По условиям аукциона, победитель должен будет поставить на новый участок набережной 3100 тонн песка и полностью его разгрузить. За данные работы администрация Саратова готова заплатить два миллиона рублей. Речь идет об отрезке береговой зоны между улицами 2-ая Садовая и Шелковичная.

Выполнения обязательств по контракту в мэрии ждут до 20 июня этого года.