фото: УФСИН

Саратовская пенсионерка пыталась передать 20 граммов гашиша в колонию. Об этом сообщает УФСИН России по Саратовской области.

По данным правоохранителей, 63-летняя жительница Саратова решила передать одному из осужденных, отбывающих наказание в ИК-10 наркотики.

Пенсионерка нашла необычный способ, спрятав 61 сверток с веществом в десять упаковок с фруктовым джемом, но во время досмотра вместе с сотрудниками отдела безопасности и служебной собакой — немецкой овчаркой Анчар содержимое свертков было обнаружено.

В ходе проверки выяснилось, что в упаковках с джемом находилось 19,48 гр. гашиша. Производится проверка.