На Конкурс Конкурсов вокалистов 36-го Собиновского фестиваля поступило 65 заявок

фото: КП-Саратов

Конкурс конкурсов вокалистов в рамках 36-го Собиновского музыкального фестиваля будет посвящен 150-летию Федора Шаляпина. Об этом художественный руководитель форума, лауреат Госпремии РФ Юрий Кочнев на пресс-конференции.

В этом году на участие в творческом состязании было подано 65 заявок. В результате после отборочного тура жюри выбрало в финал 12 из России, Казахстана, Узбекистана, Китая.

- В Конкурсе Конкурсов вокалистов соревнуются солисты, которые уже имеют звания лауреатов других всероссийских и международных конкурсов. Поэтому зрители, покупая билеты на оба вечера, на которых выступят вокалисты, знают: это апробированные люди.

Занявший первое место артист получит премию в 100 тысяч рублей. Обладатель 2-го места будет награжден 75 тысячами рублей, 3-го – 50 тысячами рублей. Также своего фаворита выберет публика. Удостоенному приза зрительских симпатий выплатят 45 тысяч рублей. Дипломант увезет 20 тысяч.