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Саратовчанку вынудили вернуть бракованный джип производителю. Как сообщает региональное УФССП, девушка приобрела внедорожник «Шевроле Нива». При использовании джипа был выявлен недостаток. 26-летняя автоледи обратилась с претензией к официальному дилеру. Но добиться компенсации сразу не удалось.

В результате длительных судебных тяжб было доказано наличие заводского брака автомобиля. Суд вынес постановление о расторжении договора и возмещении покупательнице стоимости джипа в размере почти 700 000 рублей. Девушка должна была самостоятельно доставить бракованный автомобиль в АО «АвтоВАЗ», но по неизвестным причинам не выполнила предписание суда.

Против нее было возбуждено исполнительное производство. Из-за бездействия должницы сотрудники УФССП ограничили ее в праве выезда за пределы страны и взыскали исполнительский сбор в размере 5 000 рублей. Во избежание отчуждения автомобиля, судебный пристав вынес запрет на осуществление с ним действий по перерегистрации права собственности. Также незадачливую автовладелицу привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ.