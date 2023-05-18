50-летнего саратовца будут судить за ложный звонок о заложенных в саратовских ТЦ бомбах

Саратовские полицейские задержали 50-летнего местного жителя, который подозревается в ложном звонке о якобы заложенной в ряде объектов областного центра взрывчатке. Об этом проинформировала пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что 15 мая саратовец набрал номер «112» и сообщил о том, что в торговых центрах и муниципальной организации областного центра разместили предметы, которые угрожают жизни населения.

Силовики организовали проверку, но никаких бомб не обнаружено. Лже-террориста, напротив, нашли. Он признал вину и объяснил, что позвонил в экстренную службу в пьяном угаре.

На сегодняшний день саратовец находится под подпиской о невыезде. Шутка может трансформироваться для него в штраф размером от полумиллиона до семисот тысяч рублей или тюремным сроком от трех до пяти лет.