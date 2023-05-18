Саратовец получил условный срок за уничтожение дубов

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Сегодня, 18 мая, пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что 56-летний нарушитель своими действиями причинил государственному лесному фонду материальный ущерб на сумму 213 000 рублей.

В ходе расследования было установлено, что в январе 2021 года мужчина, не имея никаких разрешений, спилил 5 дубов, которые росли в Нижебанновском участковом лесничестве.

Злоумышленника признали виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно. Также его обязали возместить материальный ущерб в полном размере.

По данным минприроды региона, в 2022 году за различные нарушения лесного законодательства к ответственности привлекли 131 человека. Общая сумма штрафов составила 321 000 рублей.