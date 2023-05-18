В Саратове откроют интерактивный музей тепла

Саратовский филиал объявил об открытии в областном центре интерактивного и мультимедийного музея тепла.В компании сообщили, что он начнет функционировать с 3 июня.

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Музей расположится на площади Кирова у памятника Николая Вавилова. На сегодняшний день здание, которому предстоит быть открытым для посещения до 16 июня включительно, монтируется.

Центр будет разбит на 13 тематических зон. С работой ТЭЦ саратовцев познакомят при помощи интерактивных экранов, панорамного кинотеатра, игровых модулей.

Выставки в музее будут вестись по предварительной записи. Она доступна по телефону: +7 (952) 310-42-22 и на сайте www.teplomuseum.ru.