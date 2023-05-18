В Саратовской области разрешат оплачивать спортивные секции маткапиталом

фото: Архив КП

В Совете Федерации предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, также на медицинское страхование ребенка до 1 года. Соответствующий законопроект разработал глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

По его словам, такие виды спорта, как хоккей, футбол, теннис, бальные танцы являются дорогостоящими. Ежемесячная оплата может составлять более 10 000 рублей.

Что касается медицинского страхования, то после заключения договора со страховой организацией в течение его действия ребенок сможет получать медицинские услуги в любых медучреждениях, с которыми сотрудничает эта организация.

В 2022 году у жителей Саратовской области самым популярным направлением программы маткапитала стало улучшение жилищных условий (более 6 000 обратившихся). На втором месте — ежемесячные выплаты на малыша до 3 лет (получают более 4 000 владельцев сертификата), на третьем — обучение детей (более 1 500 родителей направили средства на эти цели)