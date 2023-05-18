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НовостиОбщество18 мая 2023 8:02

Санавиация доставила в Саратов роженицу и тяжелобольного пациента из отдаленного района области

Евгений Бадиков
фото: Перелюбская районная больница

фото: Перелюбская районная больница

Двое пациентов Перелюбской районной больницы были доставлены в клинику Саратова при помощи вертолета санитарной авиации. Об этом медучреждение сообщило в телеграм-канале.

Один из больных поступил в клинику Перелюба с нарушением мозгового кровообращения. Его состояние было критическим, и реаниматолог из Балаково, вызванный для консультации, порекомендовал отправить мужчину в областной центр.

Другую пациентку транспортировали в Саратов, поскольку у нее начались преждевременные роды. Ее доставили в областной перинатальный центр.