Одаренные дети Саратовской области поучаствовали во встрече с Еленой Нерозей

Источник: МинИнформ64 Z

Первый заместитель министра образования области Елена Нерозя провела встречу, на которой присутствовали участники и победители олимпиад разного уровня. Мероприятие прошло в рамках гуманитарной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской».

На встрече присутствовали координатор Олимпиадного движения «Умницы и умники» Карина Князева и Президент фонда поддержки семьи «Родительская лига», ответственный секретарь Саратовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Наталья Кривенцова.

Олимпиада «Умники и умницы земли Саратовской» проходит в области с 2019 года. Мероприятие нацелено на предоставление возможности одаренным детям заявить о себе, показать свои интеллектуальные способности и эрудированность. Елена Нерозя отметила: «Сегодня школьники региона смогли продемонстрировать свои самые лучшие наработки и знания. Мы уверены, что наших ребят ждет прекрасное и светлое будущее».

В то же время на встрече были победители прошлых годов. Они поделились с участниками советами и своим опытом подготовки к олимпиаде.

«Главный совет ребятам, которые участвуют в олимпиаде, да и в других подобных мероприятиях: боритесь со своим волнением. Старайтесь настраивать себя на позитивный лад, не позволяйте различным мыслям и сомнениям сбивать вас с пути», - рассказала победительница олимпиады прошлых сезонов Фарида Ахмедова.

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