Ученики Школы креативных индустрий создали мультик о животных Красной книги Саратовской области

Источник: МинИнформ64 Z

В Школе креативных индустрий в Балаково создан анимационный фильм о животных из Красной книги Саратовской области.

Школа креативных индустрий действует в Балаково на базе Саратовского областного колледжа искусств. Задачей данного проекта является развитие креативных способностей граждан и их реализация. Воспитанники осваивают навыки звукорежиссуры, анимации, фото и видео, современной электронной музыки и дизайна. Кроме того, обучающимся предоставляется возможность на втором году самим выбрать направления и получать наиболее интересные для них навыки.

Креативный проект дает свои результаты. Так, например, создан анимационный мультфильм, посвященный Красной книге в Саратовской области. Авторы рассказали в ролике о таких животных, как горностай, суслик, барсук и выдра. Для каждого из них дана небольшая характеристика, включающая внешние особенности и образ жизни.

На данный момент охвачены не все животные, но в планах у авторов продолжение проекта. «Мы планируем продолжить эту работу. Будем стремиться создать полную анимационную версию Красной книги Саратовской области», - поделилась преподаватель студии анимации Надежда Николаевна Филиппова.

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