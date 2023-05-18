18-летний саратовец протаранил самосвал мопедом

фото: ГИБДД

В среду, 17 мая, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Молодой человек на мопеде протаранил стоявший КамАЗ.

По данным региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось в 21:30 напротив дома № 61 по проспекту 50 лет Октября. В результате аварии 18-летний водитель получил серьезные травмы и угодил в больницу.

Еще одно ДТП с участием мопеда произошло в Красном Куте. По данным ведомства, в 6:00 дома № 4 по улице Придорожной столкнулись «десятка», за рулем которой сидел 35-летний мужчина, и «Рейсер», которым управлял 69-летний пенсионер. В результате пострадал пожилой водитель двухколесного транспортного средства. Его госпитализировали с травмами.