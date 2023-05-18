В Саратовской области выявлен 51 случай заболевания ковидом за сутки

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За последние сутки, 18 мая, в Саратовской области зарегистрирован 51 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

За все время пандемии заболели 323 167 человек, выздоровели 316 698 человек, за сутки - 49.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 21, Энгельсском районе - 19, Балашовском - 6, Вольском - 3.

По возрастному составу заболевших – один подросток до 17 лет, молодые люди 18-29 лет – 7 человек; десять человек - 30-49 лет; 50-64 лет – 13 заболевших и 20 пациентов старше 65.

Из вновь выявленных: 4 больных - с пневмонией, 47 - с признаками ОРВИ.