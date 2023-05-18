В этом году в Саратовской области подали тысячу заявок на догазификацию

фото: архив КП

Тысячу заявок на догазификацию подали в Саратовской области. Статистику с начала 2023 года привела пресс-служба регионального минпромэнерго.

Суть программы догазификации заключается в бесплатном подведении газопровода до границ земельного участка заявителя. Естественно, это возможно, если в населенном пункте уже есть газ.

- В этом году газопроводы подвели до границ 447 участков и выполнили подключение 296 домовладений, рассказали в министерстве. Здесь также отметили, что саратовцы могут подать заявление на компенсацию до 100 тысяч рублей расходов на догазификацию. Эта возможность предусмотрена для льготных категорий, включая многодетные семьи.

Всего за время действия социальной программы в регионе заключили порядка 4,4 тысячи договоров на догазификацию, подчеркнули в ведомстве.