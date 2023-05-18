Саратовцев попросили помочь с обработкой клеток для птиц

фото: архив КП

Центр защиты природы и реабилитации диких животных «Мудрый Рух» обратился за помощью к жителям Саратова.

Волонтеры надеются, что земляки с любовью и пониманием относятся к братьям нашим меньшим, и, так же как сами зоозащитники, готовы прилагать усилия для сохранения уникальной фауны региона.

Сейчас «Мудрый Рух» просит посодействовать в уборке городской базы центра. Нужно помыть полы в стационаре, почистить клетки для питомцев и садки для птиц, переставить стройматериалы, подмести весь участок. На «Андреевской заставе» необходимо выкопать лунки для свай, вырубить тонкую поросль деревьев, сжечь мусор и ветки, выложить из шлакоблоков черепаший загончик в пруду.

- Центр приглашает неравнодушных в любой удобный день. Найдется работа, посильная любому, - говорится в сообщении.