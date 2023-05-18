В Саратовской области пара псевдоколдунов зарубила приятеля

фото: архив КП

В Хвалынском районе Саратовской области два злоумышленника из Самарской области решили завладеть деньгами приятеля и убили его в лесу. Выманить всерьез увлеченного магией мужчину им удалось обещанием провести с ним особые колдовские обряды.

Вчера, 17 мая, Саратовским областным судом был вынесен приговор. Убийцы признаны виновными по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). 39-летнего преступника ждет 17 лет в колонии строгого режима. Его 53-летний подельник отсидит 15 лет.

По данным региональной прокуратуры, 7 февраля 2019 года в Самаре мужчина, ставший их жертвой, продал квартиру, в которой на тот момент находились двое его знакомых. Бывший хозяин жилища передал им 4 100 000 рублей на хранение с условием, что по просьбе они вернут деньги.

Приятели вступили в сговор и решили поделить крупную сумму денег между собой, а от их владельца избавиться. На следующий день злоумышленники пригласили приятеля, помешанного на магии, в увлекательную поездку якобы с целью проведения сильных «колдовских ритуалов». Убийцы вооружились топором и веревкой и выехали на такси в лесополосу Хвалынского национального парка. Выбрав тихое безлюдное место, один из преступников ударил потерпевшего по голове обухом топора. Далее его соучастник тем же топором нанес жертве 6 ударов по голове.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После жестокой расправы убийцы расчистили участок от снега, поместили на него труп, накрыли ветками деревьев и закопали. Преступление раскрыли спустя 2 года, после того, как родственники жертвы обратились в правоохранительные органы.

В суде мужчины утверждали, что часть денег друг выплатил за оказанные риелторские услуги. После этого компания выехала в лес, чтобы отметить заключение сделки путем общения с духами природы. Они рассказали, что потерпевший замахивался самурайским мечом на одного из убийц, а тот был вынужден обороняться и ударить его топором по голове.