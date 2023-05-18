На развитие мелиорации из Саратовская область получила 230 миллионов из федерального бюджета

В этом году Саратовской области выделено 230 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитию мелиоративного комплекса.

Из них: 200 миллионов рублей предназначены для поставки гидравлического оборудования и строительно-монтажные работы для Комсомольской оросительной системы, а 30 миллионов рублей направят на реконструкцию Энгельсской оросительной системы.

Вчера, 17 мая, на заседании Комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы обсудили готовность мелиоративного комплекса к новому сельскохозяйственному сезону.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Уполовникова весенний паводок в текущем году прошел в штатном режиме. В 2022 году после поливного сезона и осенней заливки прудов в сельских поселениях в водоемы сохранились незначительные объемы воды, и весной 2023 года главной целью мелиораторов стал максимальный сбор паводковых стоков в хранилищах. Фактический объем воды в ГТС водохранилищ составил 370 миллионов кубических метров, что составляет более половины от проектного объема.

По сводному календарному плану водопользования на текущий год в Саратовской области предусмотрен полив сельскохозяйственных культур на площади 124 тысячи гектаров. На это потребуется более 175 миллионов кубометров воды, а на цели сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий - еще не менее 156 миллионов кубических метров.