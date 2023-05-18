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НовостиОбщество18 мая 2023 5:15

Саратовчанка отдала аферистам 700 тысяч рублей в поисках подработки

Пострадала 32-летняя жительница облцентра
Евгений Бадиков

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 32-летняя саратовчанка. О произошедшем с ней она рассказала полицейским городского УМВД.

Женщина сообщила, что 16 мая в одном из мессенджеров получила предложение подработать на дому. Инкогнито, с которым заинтересовавшаяся сообщением дама связалась по ссылке, дал ей задание выкупать товары в маркетплейсе. Он уверял, что затраченные средства саратовчанке вернутся с внушительными процентами.

Женщина поверила незнакомцу и несколько дней отправляла ему деньги. Когда сумма превысила 700 тысяч рублей, на связь с ней выходить перестали.

Полиция начала проверку.