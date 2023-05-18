Володин объявил о скором начале строительства в Парке покорителей космоса образовательного центра и детского космопарка

фото: Володин. Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил о реализации второго этапа строительства Парка покорителей космоса. Этот вопрос и детали развития территории наш земляк обсудил с заместителем председателя федерального правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Политик определил задачи, которые должен решать Парк покорителей космоса. По его словам, людям здесь нужно предложить не только возможность соприкоснуться с историей космонавтики. Развлечения тоже помогут погрузиться в мир космоса.

На месте приземления Юрия Гагарина Володин и Хуснуллин обсудили создание образовательного парка федерального уровня. Кроме того в Парке появится детский космопарк. Перед строительством объектов на площадке СГТУ состоятся тематические слушания. Авторы проекта планируют на них выслушать историков, краеведов, студентов, чтобы концепция в будущем нашла исчерпывающее воплощение в жизнь.