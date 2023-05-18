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НовостиОбщество18 мая 2023 4:43

Велотуристы из Саратова Доронин и Копчекчи победили на "Туриаде-2023" в личном зачете

Второй день спортивно-туристического слета ПФО в Хвалынске принес в копилку нашей сборной еще несколько медалей
Наталия Калинина
Туриада-2023

Туриада-2023

Вчера, 17 мая, во второй день "Туриады-2023" продолжились соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения. На этот раз атлеты состязались в личном зачете. Среди юниоров и юниорок победителями стали представители Саратовской области. У юношей пальма первенства оказалась у нашего земляка Андрея Доронина, "серебро" - у Данила Скочилова из Кировской области; "бронза" - у Николая Степанова из Республики Марий Эл. Девушки на пьедестале распределились так: - 1 место – Ксения Копчекчи (Саратовская область) - 2 место – Мария Петренко (Республика Марий Эл) - 3 место – Анна Ибрагимова (Республика Марий Эл).