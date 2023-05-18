Велотуристы из Саратова Доронин и Копчекчи победили на "Туриаде-2023" в личном зачете

Туриада-2023

Вчера, 17 мая, во второй день "Туриады-2023" продолжились соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения. На этот раз атлеты состязались в личном зачете. Среди юниоров и юниорок победителями стали представители Саратовской области. У юношей пальма первенства оказалась у нашего земляка Андрея Доронина, "серебро" - у Данила Скочилова из Кировской области; "бронза" - у Николая Степанова из Республики Марий Эл. Девушки на пьедестале распределились так: - 1 место – Ксения Копчекчи (Саратовская область) - 2 место – Мария Петренко (Республика Марий Эл) - 3 место – Анна Ибрагимова (Республика Марий Эл).