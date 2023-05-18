В Ленинском районе Саратова на три дня закроют железнодорожный переезд

В Ленинском районе Саратова в оставшиеся дни мая три раза закроют железнодорожный переезд. Об этом автомобилистов города предупредили в пресс-службе ПривЖД. Временная мера обусловлена необходимостью ремонта путей. По этой причине с 18 по 22 мая будет невозможно пересечь железнодорожное полотоно на 291-м км перегона Трофимовский-2 – Зоринский. Речь идет о месте пересечения с Сокурским трактом). Сегодня, 18 мая, переезд закроют с 13:30 до 16:30; 19 мая - с 14:20 до 17:20; 22 мая - с 11:50 до 14:50. В качестве альтернативного пути водителям предложен проспект Строителей, Московское шоссе и улица Шехурдина.