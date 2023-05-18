19 мая в Саратове начнется XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль

В пятницу, 19 мая, на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета начнется XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль. В этом году его посвятят 150-летию со дня рождения выдающегося композитора Сергея Рахманинова. Художественный руководитель форума, лауреат Государственно премии России Юрий Кочнев назвал свое детище фестивалем-долгожителем. -Мы придумали его с Ильей Федоровичем Кияненко, который тогда был директором Саратовского оперного театра, и наш фестиваль стал вторым вслед за казанским - имени Федора Шаляпина. За нами последовали коллеги из других театров, но живут только Собиновский и Шаляпинский фестивали, - рассказал Юрий Леонидович. С 19 мая по 3 июня зрители увидят 14 постановок, 6 из которых - концерты. В балетных и оперных спектаклях выступят приглашенные примы и премьеры ведущих театров России. Общей темой музыкального форума обозначена: " Сергей Рахманиново и его современники". Таким образом, она свяжет наследие композиторов конца 19 и начала 20 веков, которые вместе с Рахманиновым определили эстетику классического музыкального искусства того времени и его влияние на столетия вперед.