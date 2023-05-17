За вымогательство задержан администратор телеграм-канала о Саратовской области

фото: телеграм-канал baza

В нескольких регионах России, включая Саратовскую область, по подозрению в вымогательстве задержали администраторов сети анонимных телеграм-каналов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По данным МВД в нескольких регионах страны задержаны диджитал-директор PR-агентства, замначальника отдела госпредприятия и журналист, который писал тексты.

По предварительным данным речь идет о задержании 17 администраторов телеграм-каналов, работавших по многим регионам страны. Среди них саратовский канал «Вглушь», а так же «Уфимская куница», «Ляпкин тяпкин» и «Держиморда». Учетные записи админов были зарегистрированы на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.

Сейчас на задержанных возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». В ходе обысков в их офисах и квартирах правоохранители изъяли «холодный» криптокошелек, деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи.