В Саратове временно изменен маршрут троллейбуса № 16. Об этом в телеграм-канале информирует городская мэрия.

Согласно измененной схеме, троллейбусы по пути следования от ул. Грибова с ул. Рахова будут поворачивать на ул. Советскую, ул. Астраханскую и на ул. Вавилова. В обратном направлении схема движения троллейбусного маршрута не изменяется.

По временной схеме движения на маршруте с 18 мая будут курсировать 2 троллейбуса марки «Адмирал» с автономным запасом тока с интервалом движения 30 минут, во время обеда интервал движения составит 1 час.

Начало движения от остановочного пункта «Ж/д вокзал» в сторону ул. Грибова - в 5.50, последний рейс от остановочного пункта «ул. Грибова» - в 19.05.