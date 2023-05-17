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Александр Бастрыкин предложил и.о. руководителя саратовского СК покинуть занимаемую должность. Об этом сообщает пресс-служба федерального аппарата СУ СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уволил исполняющего обязанности руководителя саратовского следственного управления Олега Мезрина. Произошло это сегодня, 17 мая, во время личного приема жителей региона по поводу нарушений жилищных прав.

Бастрыкин подверг жесткой критике и. о. руководителя регионального СУ, отметив волокиту и длительность расследования уголовных дел, возбужденных по фактам передачи многодетных семьям непригодных земельных участков и процессом расселения из ветхого жилья, после чего предложил Мерзину освободить занимаемую должность.

Председатель СК России поручил в кратчайшие сроки завершить расследование уголовных дел и направить их для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.