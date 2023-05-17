Рассказы участников СВО в книге Соловьева

"КП-Саратов"

В России вышла в свет первая художественная книга, рассказывающая о героях военной спецоперации по защите Донбасса, она получила название «Красные линии». Автор произведения - заслуженный юрист России Иван Соловьев для радио «Комсомольская правда—Саратов» рассказал о предназначении военно-приключенческой повести.

Отсутствие художественных фильмов и литературы о специальной военной операции побудило Соловьева написать произведение «Красные линии».

Из официальных источников люди получают достаточно объективную информацию, но этого недостаточно для того, чтобы сформировать для себя понимание заслуг наших героев.

В книге описываются причины специальной военной операции, кто такие и откуда берутся наемники, показаны исторические причины происходящего «устами очевидцев СВО».

По словам автора книги, «Красные линии» есть у каждого из нас, в том числе и у героев – характер, внутренняя порядочность, то, за что каждого из нас уважают другие люди.

Соловьев отметил, старшее поколение очень хорошо принимает книгу, благодарит. А с молодежью случаются серьезные дискуссии, постольку поскольку молодое поколение не в абсолютном своем большинстве едино в восприятии этого вопроса, но автор книги уважительно дискутирует.

Ознакомиться с записью передачи можно здесь.