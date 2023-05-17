Аграрии Саратовской области завершили сев ранних яровых культур

фото: Минсельхоз Саратовской области

К 17 мая яровой сев ранних зерновых культур завершен. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

В Саратовской области засеяна на площадь 1 732 тысяч га, что составляет 61% от плана. Зерновых культур посеяно 85 %, а это 845 тысяч га.

- От 5 до 15% к уровню прошлого года отмечен рост площадей под такими культурами, как твердая пшеница, горох, чечевица. Сев поздних зерновых культур – проса, гречихи, кукурузы и сорго продолжается, - рассказал зампред Правительства сельского хозяйства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. Он уточнил, что при благоприятных погодных условиях сев планируем завершить до 1 июня.

К сегодняшнему дню технические культуры посеяны на площади 873 тысяч га – 50%, овощные – 8,6 тысяч га – 58%. В овощеводческих хозяйствах завершается посадка картофеля на площади 7,3 тысяч га, что составляет 96% от плана.