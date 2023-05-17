В Саратове пройдет акция «Вода России»

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В субботу, 20 мая, в День Волги, планируется проведение центральной акции «Вода России»

по уборке берегов Волги в селе Пристанное Гагаринского района МО «Город Саратов». Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии области.

Акция пройдет по береговой линии вблизи насосной станции Саратовской ТЭЦ-5. В акции примут участие более 50 человек – эковолонтеры, представители органов власти, предприятий и организаций города Саратова. Береговую зону очистят от отходов пластиковой тары, стекла и полиэтилена, сухих веток и другого мусора.

Собранные отходы с помощью Регоператора вывезут на мусоросортировочный комплекс для дальнейшей переработки.