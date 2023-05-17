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В Балашовском районе за два года реализации госпрограммы реализовано 65 проектов по благоустройству сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

За два года реализации на территории Саратовской области Государственной Программы комплексного развития сельских территорий завершены либо находятся в стадии завершения 65 проектов по благоустройству сельских территорий.

В числе наиболее активных участников Госпрограммы – Балашовский муниципальный район. Сейчас в селе Репное, где проживает более трех тысяч человек, в рамках КРСТ продолжается ремонт дороги по улице Пионерская протяженностью 3,2 километра.

— Не будет преувеличением, что столь масштабного дорожного ремонта Репное не видело уже давно. Участие в Госпрограмме стало возможным, благодаря совместным усилиям Правительства области, администраций района и Репинского МО, а также инициативной поддержке жителей села.

Это хороший пример того, как можно и нужно искать любые возможности финансирования на федеральном и региональных уровнях в работе по развитию и благоустройству сельских населенных пунктов», - подчеркнул глава района Павел Петраков.

Кроме этого, благодаря участию в государственной программе в Репном была возведена пристройка к школе, что позволило проводить обучение в одну смену. Появились новые кабинеты физики, химии, биологии и информатики с современным оборудованием. Объект высоко оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время рабочего визита в Саратовскую область в сентябре 2022 года.