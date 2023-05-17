Почтальон Печкин принес саратовской предпринимательнице исковое требование

фото: архив КП

Суд принял решение о взыскании индивидуального предпринимателя Светланы Ильиной 50 тысяч рублей в пользу киностудии «Союзмультфильм» за нарушение авторских прав.

Владелицу торговой точки в Красном Куте оштрафовали за продажу термонаклеек с персонажами мультфильмов «Ну, погоди!» и «Трое из Простоквашино». Об этом сообщает сегодня, 17 мая, пресс-служба областного Арбитражного суда.

23 июля 2021 года в торговом павильоне на Базарной площади в Красном Куте представитель истца купил у ответчика термонаклейку с изображением персонажей мультфильмов.

Владельцем исключительных прав на три использованных ответчиком изображения оказалась компания «Киностудия Союзмультфильм».

Суд взыскал с индивидуальной предпринимательницы в пользу истца по 10 тысяч рублей за «Волка», «почтальона Печкина» и «кота Матроскина». А так же расходы по оплате государственной пошлины - две тысячи рублей, компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображение персонажей:

- по 10 тысяч рублей за каждый, почтовые расходы – 118 рублей.