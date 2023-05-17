фото из телеграм-канала министра

Саратовские депутаты обсудили новую кандидатуру на должность зампреда. Об этом стало известно сегодня, 17 мая, в ходе заседания комитета регпарламента по государственному строительству и местному самоуправлению. Губернатор Роман Бусаргин предложил парламентариям согласовать на эту должность министра труда и социальной защиты Сергея Егорова.

Вице-губернатор Игорь Пивоваров представил чиновника и отметил, что в новой должности Егоров будет отвечать за социальную и демографическую политику, вопросы здравоохранения, материнства и детства. Заместителю председателя будет подведомственны региональные министерство труда и социальной защиты и минздрав. Кроме того, на Егорова возложат обязанности по курированию фонда помощи участникам СВО.

Отвечая на вопросы депутатов о демографической ситуации Сергей Егоров упомянул, что демографическая ситуация зависит от совокупности факторов, в число которых входит развитие социальной инфраструктуры, спортивной сферы, организации активного досуга. По мнению министра, необходимо изучать перспективы для роста в данных областях.

Вице-губернатор Игорь Пивоваров упомянул, что Сергей Егоров будет освобожден от должности министра труда и социальной защиты.

На очередном заседании Саратовской областной Думы депутаты примут окончательное решение по кандидатуре Сергея Егорова на посту заместителя Председателя Правительства региона.