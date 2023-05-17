В Саратове задержан подозреваемый в организации диверсии на ЛЭП. Об этом сообщает источник телеграм-канала «SHOT».

По информации, указанной в телеграм-канале, задержан подозреваемый в организации диверсии на ЛЭП в Саратове. С ним работают силовики, он дает показания.

Установлено, что СВУ, которое заложили под опору ЛЭП в Саратове, собирались привести в действие с помощью электродетонатора. Эксперты заявляют, что масса взрывчатого вещества составляла не менее 1,8 килограмма. Компоненты бомбы были уничтожены двумя подрывами.

Сообщается, что после обнаружения вероятного взрывного устройства в Саратове были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Незаконное изготовление взрывных устройств», а также «Передача, хранение взрывных устройств».

ЛЭП, на которой была предотвращена диверсия, обеспечивает электричеством Ленинский и Гагаринский районы города. Диверсантов ищут.