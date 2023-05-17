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НовостиОбщество17 мая 2023 11:11

В Саратове объявлен аукцион на строительство трех «лежачих полицейских»

Начальная цена тендера — 255 100 рублей
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба мэрии

фото: пресс-служба мэрии

В Саратове объявлен аукцион на строительство трех «лежачих полицейских». Об этом сообщает мэрия города. По информации администрации, МБУ «Дорстрой» объявил аукцион на приобретение «искусственной дорожной неровности для снижения скорости автомобильного транспорта» на проблемных участках дорог Ленинского района. Всего планируется установить три «лежачих». Начальная цена тендера — 255 100 рублей. В список попали:

— пересечение улиц Луннай и Лесная Республика;

—пересечение улиц Центральная и 2-ой Вольский проезд;

— участок на улице Батавина.

Подача заявок продолжится до 24 мая.