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НовостиОбщество17 мая 2023 10:58

Саратовские депутаты предложили расширить список получателей мер поддержки по газификации

Ветераны боевых действий и малоимущие смогут получить до 100 тысяч единовременной выплаты на газификацию
Евгений Бадиков

Депутаты Саратовской областной Думы планируют расширить список получателей дополнительной меры поддержки по газификации жилья. Таким образом парламентарии намерены исполнить соответствующее поручение президента России Владимира Путина.

Законопроект предлагает предоставить право на получение единовременной выплаты на газификацию в размере до 100 тысяч рублей ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий. Также право на данную выплату получат малоимущие граждане и семьи.

Вопрос сегодня рассмотрели на заседании комитета по социальной политики регионального парламента. Его рассмотрят 24 мая на заседании Облдумы.