Три 13-летних девочки в Балашове отравились курительной смесью и попали в больницу

В Балашове в школе шестеро детей пострадали от курительной смеси. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в телеграм-канале.

Он уточнил: речь идет о школе №6. На скорой в педиатрию отсюда увезли трех 13-летних девочек. Ученицы жаловались на одышку и тахикардию. Признались, что симптомы появились после того, как школьницы разбили пузырёк со смесью и надышались.

Чиновник рассказал и еще о трех обратившихся к школьной медсестре. Правда, у них симптомы прошли самостоятельно