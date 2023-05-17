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НовостиОбщество17 мая 2023 10:09

Три 13-летних девочки в Балашове отравились курительной смесью и попали в больницу

Из балашовской школы №6 госпитализировали трех учениц
Евгений Бадиков

Три 13-летних девочки в Балашове отравились курительной смесью и попали в больницу

В Балашове в школе шестеро детей пострадали от курительной смеси. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в телеграм-канале.

Он уточнил: речь идет о школе №6. На скорой в педиатрию отсюда увезли трех 13-летних девочек. Ученицы жаловались на одышку и тахикардию. Признались, что симптомы появились после того, как школьницы разбили пузырёк со смесью и надышались.

Чиновник рассказал и еще о трех обратившихся к школьной медсестре. Правда, у них симптомы прошли самостоятельно