Государственный русский драматический театр из Армении покажет на сцене саратовского ТЮЗа пьесу Дона Нигро

фото: пресс-служба ТЮЗа им. Киселева

В Саратовском ТЮЗе Юрия Киселева открылась продажа билетов на спектакль одного из ведущих театров Армении - Государственного русского драматического театра им. К. С. Станиславского.

Постановка пройдет в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

26 июня в 18:00 на Исторической сцене состоится единственный показ трагикомедии по пьесе американского драматурга Дона Нигро «Люди. Звери. Обстоятельства». Постановка представляет собой одиннадцать коротких историй о смысле бытия. Она идет на русском языке.

Режиссер Карен Нерсисян занял в этой театральной истории ведущих артистов армянской труппы. Билеты можно купить в кассах и на сайте ТЮЗа Киселева.