В Саратовской области возбуждено уголовное дело из-за поддельного целевого договора на обучение студента

В Саратовской области договор-подделка на целевое обучение студента стал причиной тематического уголовного делопроизводства. Об этом проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа провели проверку, изучили дело выпускника Вавиловского университета и нашли в документах договор с администрацией Ровенского МО. Для руководителей района это стало новостью, поскольку об этом документе, ровно как и выпускнике, они услышали впервые. Юноша тоже утверждал, что учился не целевому договору, и якобы поступил на бюджет своими силами на общих основаниях.

Представители «государева ока» передали материалы проверки правоохранителям. Уголовное дело расследуется по статье «Использование поддельного официального документа».