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НовостиОбщество17 мая 2023 9:56

В Саратов прибыл ретро-поезд с техникой времен ВОВ

Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Сталинградской битве
Евгений Бадиков
фото: «КП-Саратов»

фото: «КП-Саратов»

Сегодня, 17 мая, в Саратов прибыл ретро-поезд «Воинский эшелон». Передвижной музей начал путешествие по России в рамках празднования Дня Победы.

Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Эшелон включает в себя два действующих паровоза — ЭР-769-17 и ЭР-797-15 и шесть железнодорожных платформ, на которых находились два танка — Т-26 и Т-34-76, реактивный миномет — знаменитая «Катюша», гаубицы, зенитные орудия и прочая военная техника.

Ретропоезд пробудет на станции «Саратов-1» и дальше отправится в Урбах. С экспозицией могут ознакомиться все желающие.