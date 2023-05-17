фото: пресс-служба ГК "СГАУ-Саратов"

Делегация Федерации гандбола России посетит Саратов с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба ГК «СГАУ-Саратов».

Делегация, в которую вошли известные тренеры Юрий Зайцев и Вячеслав Кириленко и спортивный директор федерации Дмитрий Бочарников уже посетила Астрахань, Волгоград, Ставрополь, Екатеринбург, Снежинск, Челябинск, Нижний Новгород, Дзержинск и Бор. На очереди и столица нашего региона.

С 18 по 20 мая специалисты проведут мастер-классы в Саратове и Красноармейске с подрастающим поколением гандболистом, тренерский семинар для наставников из Саратовской области. Основной целью является ознакомление с общим развитием детского гандбола в Саратовской области и проведение обучающего семинара.