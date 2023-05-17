Пономарева: В Саратовской области живут люди с фамилиями Распутин, Фауст, Малыш, Любимая

фото: КП-Саратов

Региональное управление ЗАГС ведет статистику редких фамилий. Некоторые из них глава ведомства Юлия Пономарева назвала в эфире радио «КП-Саратов».

Юлия Викторовна перечислила, что среди наших земляков живут люди с фамилиями Распутин, Фауст, Малыш, Любимая.

Также чиновница привела общероссийские цифры по самым распространенным фамилиям. Оказывает, на 1000 Ивановых в стране приходится 750 Смирновых, 700 Кузнецовых, 500 Поповых. Всего насчитывается 2,5 миллиона россиян под фамилией Смирнов.

Пономарева рассказала много интересных историй об образовании фамилии, напомнила, что они начали появляться после отмены крепостного права. Так, существовала традиция величать бывших крепостных крестьян по имени купца, которому они служили. В итоге из одного поместья по России расходились сотни Дмитриевых.

Любопытна этимология фамилии Гагарин. По словам Юлии Пономаревой, она произошла от древнерусского глагола «гагарить» - много и не по делу хохотать. Что касается фамилии Кокошин, то она никакого отношения к старинному женскому головному убору не имеет, а берет основу от французского имени Коко, синониму русского Николай.

Ране мы сообщали, что Юлия Викторовна в ходе эфира привела статистику измененных в этом году фамилий. К желающим сделать это она обратилась словами Уильяма Шекспира: «Так сладок мед, что, наконец, и гадок. Избыток вкуса отбивает вкус».