В Пугачеве построят мельничный комплекс для переработки 25 тысяч тонн пшеницы в год

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В Пугачеве в ближайшие месяцы будет введен в эксплуатацию новый мельничный комплекс. С реализацией амбициозного инвестпроекта ознакомился губернатор Роман Бусаргин в ходе поездки в район успешных хлеборобов.

Мощности грандиозной мельницы позволят перерабатывать 25 тысяч тонн пшеницы в год. Половиной сырья завод будут обеспечивать местные аграрии. Бусаргин подчеркнул важность данной замкнутой схемы – от производства до переработки, ведь, по его словам, она позволяет создавать на селе новые рабочие места, давать фермерам прибыль и развивать регион в целом.

Ранее мы сообщали, что губернатор ознакомился с ходом реализации еще одного инвестиционного проекта на территории области. В Марксовском районе строятся новая ферма и телятник.