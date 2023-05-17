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НовостиОбщество17 мая 2023 8:42

В Марксовском районе реализуют инвестпроект по строительству помещений для 650 коров и 1700 телят

Роман Бусаргин посетил племзавод «Трудовой» под Марксом
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба губернатора

фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Роман Бусаргин в ходе рабочей поездки ознакомился с реализацией инвестпроектов. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Одним из мест тематического посещения для главы региона стал племзавод «Трудовой» в Марксовском районе. По инвестпроекту он расширяет мощности. Тут возводят коровник на 650 голов и телятник на 1700 особей молодняка.

Предприятие является одной из ведущих ферм региона. На племзаводе содержат 12 217 голов крупного рогатого скота, 5 355 из них составляют коровы.