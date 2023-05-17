фото: пресс-служба "Туриады"

В Хвалынске второй день юбилейной «Туриады» стартовал с эстафеты. Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта области

Сегодня, 17 мая, участники водных дистанций с раннего утра отправились в Балаково на оросительный канал, где проходят соревнования в дисциплине «Дистанция водная-командная гонка (эстафета)»

Кроме того, сегодня участников соревнований ожидает публичный смотр работ видео-конкурса «Люблю тебя, Приволжье» и определятся победители в конкурсе «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО»

Иностранные делегации Республик Белоруссия и Казахстан вместе с участниками лагеря отправятся на экскурсии по Хвалынску и посетят Национальный парк.

В повестке дня — окружное совещание по развитию туризма под председательством Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев проведет окружное совещание по развитию туризма.

Вечернюю программу фестиваля украсят концерты.