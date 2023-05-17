В гараже Энгельса обнаружено игорное заведение

фото: МВД РФ

Следственным отделом по городу Энгельс СУСК Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сегодня, 17 мая сообщает региональный СУСК.

По данным следствия, двое 48-летних мужчин организовали в гараже игорное заведение. Гараж располагался в Энгельсе на проспекте Строителей.Там следователями были обнаружены 2 игровых автомата и стол для игры в покер. Подозреваемые задержаны, кроме того, в момент задержания в помещении находились 8 игроков, которых так же допросили.

- Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.Подпольный клуб располагался на территории одного из гаражных кооперативов на окраине Энгельса. Местность в целях безопасности контролировалась системой наблюдения. Посетители могли попасть в помещение только по спецприглашению - прокомментировала официальный представитель МВД РФ, Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.